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Cevdet Bağca, Turgutlu'da sahne alacak

Turgutlu Belediyesi, 'Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri' programı çerçevesinde ünlü ses sanatçısı Cevdet Bağca'yı Turgutlulular ile buluşturmaya hazırlanıyor.

26.08.2019 12:12 Cevdet Bağca, Turgutlu'da sahne alacak
Turgutlu Belediyesi, 'Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri' programı çerçevesinde ünlü ses sanatçısı Cevdet Bağca'yı Turgutlulular ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Turgutlu Belediyesi, bağ bozumu ve kurtuluş şenlikleri programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, şenlikler kapsamında 2 Eylül Pazartesi günü ses sanatçısı Cevdet Bağca'yı Turgutlulurlar ile buluşturuyor. 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenecek olan konsere tüm Turgutlu halkını davet eden Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri programımız dahilinde ünlü ses sanatçısı Cevdet Bağca Turgutlu'muzda sahne alacak. Ben tüm Turgutlu halkımızı 2 Eylül Pazartesi günü düzenleyecek olduğumuz konsere bekliyorum. Kurtuluş coşkumuzu şenlik havasında hep birlikte kutlayacağız" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Cevdet Bağca, Turgutlu, Magazin

Kaynak: İHA

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