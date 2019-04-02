Cevdet Güven Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUĞLA MENTEŞE belediye başkan adayı olan Cevdet Güven isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA MENTEŞE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Cevdet Güven isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUĞLA MENTEŞE adayı Cevdet Güven kimdir? Bağımsız MUĞLA MENTEŞE adayı Cevdet Güven yüzde kaç oy aldı?

Cevdet Güven Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUĞLA MENTEŞE belediye başkan adayı olarak gösterilen Cevdet Güven MENTEŞE ilçesinde % 1,70 oranında oy almıştır. MENTEŞE ilçesinde % 1,70 oranında oy olan Cevdet Güven adlı Bağımsız adayı toplamda 1.169 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA MENTEŞE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.