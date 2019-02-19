AKP Diyarbakır Kayapınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet Nasıranlı Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayını belirledi. Diyarbakır Kayapınar İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı kimdir?
CEVDET NASIRANLI KİMDİR?
Belediye başkan adayı, 1980 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlkokulu Diyarbakır Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda, ortaokulu Diyarbakır Kazım Karabekir'de liseyi ise Diyarbakır Yunus Emre Lisesi'nde tamamladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra Diyarbakır'a döndü.
MÜSİAD DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPIYOR
Diyarbakır'da 10 yıldır serbest avukatlık yapan Nasıranlı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı ve Medeniyet Derneği Diyarbakır Yönetim Kurulu Üyeliği, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürüyor. Cevdet Nasıranlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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