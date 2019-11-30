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ÇEVDOSAN'a 'Yılın Çevre Ödülü' verildi

MERSİN (İHA) – Çukurova bölgesinde atık ve geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN A.Ş., 'Yılın Çevre Ödülü'ne layık görüldü.

30.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:57ÇEVDOSAN'a 'Yılın Çevre Ödülü' verildi
MERSİN (İHA) – bölgesinde atık ve geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN A.Ş., 'Yılın Çevre Ödülü'ne layık görüldü.

'de yayın yapan Rota Business Dergisi tarafından düzenlenen 'ROTABusiness Mersin İş ve Ödülleri' sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül gecesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ile iş insanları katıldı.

Atık ve geri dönüşüm alanında faaliyetini sürdüren ve birçok projeye imza atan ÇEVDOSAN A.Ş., gecede 'Yılın Çevre Ödülü'nü almaya hak kazandı. ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Üyesi Emre Akbaş, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Mersin başta olmak üzere birçok ilde faaliyetlerimizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Geri dönüşüm ülkemiz için büyük bir önem taşıyor. Yaptığımız projeler ile geri dönüşüm alanında farkındalık oluşturduk. Bugün burada ödül almaktan dolayı son derece gururluyuz" diyerek, herkese teşekkür etti. - MERSİN

Vahap Seçer, Çukurova, Ekonomi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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