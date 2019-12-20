Haberler » 3. Sayfa » Çevik kuvvet fayton ile faytoncular arasına etten duvar ördü - Haberler

Çevik kuvvet fayton ile faytoncular arasına etten duvar ördü

Büyükada'da faytonlara at sürülmesinin üç ay durdurulması kararının ardından çevik kuvvet ekipleri faytoncularla faytonların bulunduğu alan arasında etten duvar ördü.

20.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:24 Çevik kuvvet fayton ile faytoncular arasına etten duvar ördü
Büyükada'da faytonlara at sürülmesinin üç ay durdurulması kararının ardından çevik kuvvet ekipleri faytoncularla faytonların bulunduğu alan arasında etten duvar ördü. Öte yandan bazı faytoncular duruma tepki gösterdi.

Büyükada'da 81 atta Ruam çıkmasının ardından üç ay boyunca faytonlara at sürülmesi durduruldu. Bunun üzerine adada çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Faytoncular duruma tepki gösterirken, çevik kuvvet şahısları faytonları olduğu bölüme sokmadı. Polis faytonların bulunduğu alana etten duvar örerken, faytoncuların tepkisi sürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:46   Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak - Haberler
18:46   İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak - Haberler
18:41   Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
18:40   Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
18:30   Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar - Haberler
17:56   Eski sevgili kıskançlık krizi geçirdi, düğünü bastı, geline saldırdı! O anlar kamerada - Haberler
17:13   Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
16:12   Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
15:24   Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü - Haberler
20.12.2019 18:49:17