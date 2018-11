20 Kasım 2018 Salı 18:18



Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Tek karşılaşmalı önemli final maçlarının Antalya'ya verilmemesi için federasyona yazı gönderdik" Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: "TOMA sayısında yüzde 177, zırhlı müdahale araçları sayısında yüzde 59, zırhlı personel taşıyıcıları sayısında yüzde 87'lik artış gerçekleştirildi" "Planlama yetmez adım adım takip gerekli"ANTALYA - 'Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından 20-22 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı" başladı. Toplantının açılış töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, geçen yıl Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe final maçına alınan önlemlere rağmen herkesin yanıcı madde soktuğuna dikkat çeken planlamanın yeterli olmadığını, aynı zamanda sıkı takibin de gerektiğinin altını çizerken, Antalya Valisi Karaloğlu, turizm sezonuna denk gelen tek maçlık önemli final karşılaşmalarının Antalya'da yapılmaması için TFF'ye resmi yazı gönderdiklerini söyledi. Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki Limak Limra Otel'de Çevik Kuvvet Şube Müdürleri, Spor Güvenliği Şube Müdürleri ve sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılarından oluşan yaklaşık 150 yetkilinin katılımı ile gerçekleştirilen "Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, toplantının Antalya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çalışmalarında başarılar diledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal da 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2019 yılında faaliyetlerinin planlanması açısından toplantıyı çok önemli bulduğunu belirterek, "Bu toplantıda özellikle 2019 yılında yaklaşan yerel seçimlerde göz önüne alınarak, spor müsabakalarında yıl sonuna yaklaştığımız zaman rekabetin arttığı süreçte taraftarlar ve kulüpler arasındaki daha önce yaşanan olaylar gö zönüne alındığında tecrübe paylaşımı açısından çok önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" dedi. "Planlama yetmez, adım adım takip gerekli" Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, teşkilatın 173 yıldır her şart altında gece-gündüz demeden görev ifa ettiğini belirterek başladığı konuşmasında, 81 ilde Güvenlik Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinin de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzeri devlet büyüklerinin, siyasi parti liderlerinin ülke genelinde gerçekleştirdikleri ziyaret, miting ve benzeri programlarla geniş katılımlı eylem ve etkinliklerde, spor müsabakalarında ve ani gelişen yaygın şiddet olaylarının önlenmesinde görev yaptıklarını hatırlattı. Uzunkaya, özellikle ifa ettikleri toplumsal olaylar ve mitinglerde yürüttüğü görev sebebiyle 20 bin 308 kişi ile emniyet teşkilatının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan çevik kuvvet personelinin mevcut sayısının muhafaza edilmesi ve zorunlu kalınmadıkça bu personelin başka birimlerde geçici olarak görevlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Spor müsabakalarında ve geniş kitlelerin katıldığı eylem ve etkinliklerde alınan önlem ve yapılan müdahalelerin son derece hassasiyet gösterdiğini anlatın Uzunkaya, bir personelin yaptığı olumlu ya da olumsuz bir müdahalenin basın ve kamuoyunca yakından takip edildiğini ve yankı uyandırdığını, bu nedenle her personelin ilgili eğitimleri eksiksiz alması ve araç ve gerecini emir komuta zinciri içerisinde polis meslek ve disiplinine uygun şekilde kullanmasının emniyet teşkilatının kurumsal temsili açısından da dikkat edilmesi gereken hususların başında geldiğini belirtti. "Eskişehir-Göztepe finalinde tepeden tırnağa aramalara rağmen stada yabancı madde sokuldu" Önceden yapılan planlama ve istişarelere rağmen sahada görev yapan personelin dikkat ve hassasiyetinin önem kazandığını belirten Uzunkaya, geçen yıl Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe arasında oynanan 1. Lig Play Off final maçındaki olayları tipik bir örnek olarak verdi. Maçtan önce herkesin tepeden tırnağa aranmasına ve bir kamyonet dolusu patlayıcı parlayıcı yanıcı maddele el konulmasına rağmen maç içinde bu maddelerin kullanılmasının ihmaller zinciri ve kasıt sonucu meydana geldiğini belirterek "Her türlü olumsuzluk tribünlerde yaşandı. Bütün tribünlerde stada sokulması yasak maddeler kullanıldı" dedi. Olaylarla ilgili yapılan soruşturma sırasında görevli polislerin de aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında işlem yapıldığını söyleyen Uzunkaya "İnsanın görevli olduğu her yerde yine insandan kaynaklanan ihmal ve istismarlar olabiliyor. Bunca uyarıya rağmen kendi kadromuzdaki polislerimiz, başka illerden gelen sivil polisler, özel güvenlik görevlilerini, futbol takımları yöneticilerinin hatta daha da ötesi futbol federasyonundan birtakım yetkililerin aracılığıyla herkes el birliğiyle işbirliğiyle saha içerisine çantalarıyla üstleriyle başlarıyla bu malzemeleri sokmuşlardır. Bunca tedbire bunca uyarıya rağmen kameraların önünde dahi bunu yapabilmişlerdir. Yani planlamayı yapmak yetmiyor, devamında birebir, adım adım her türlü risk alanını kontrol altında tutmanız lazım" "TOMA sayısında yüzde 177, zırhlı müdahale araçları sayısında yüzde 59, zırhlı personel taşıyıcıları sayısında yüzde 87'lik artış gerçekleştirildi" Polis teşkilatının yapılan güvenilirlik ve memnuniyet anketlerinde en başlarda olmasının yapılan hizmetin önemi ve değerini ortaya koyduğunu ancak sürdürülebilirlik açısından kendilerine sorumluluk da yüklediğini ifade eden Uzunkaya, Türk Polis Teşkilatının dünyanın önde gelen ve gelişmiş ülke polis teşkilatları seviyesine çıkma hedefi kapsamında Çevik kuvvet birimlerinde kullanılan TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) sayısında yüzde 177, zırhlı müdahale araçları sayısında yüzde 59, zırhlı personel taşıyıcıları sayısında yüzde 87'lik artış gerçekleştirildiğini anlattı. Uzunkaya, Atlı Polis, devriye ve görev köpeği sayılarında da önemli artışlar olduğunu belirtti. Spor güvenliği konusunda alınan önlemlere konuşmasında geniş yer veren Uzunkaya, bu konuda görev alan birimlerin başında Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinin geldiğini 51 ilde iki birimin ortaklaşa, 30 ilde ise Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, 2017-2018 sezonundan itibaren müsabaka öncesinde risk analizi yapılarak risk durumu A, B ve C şeklinde analiz edilerek buna göre önlemler alındığını söyledi. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ve görevli sayısındaki artışla işlem yapılan taraftar sayısı artarken, işlem yapılan müsabaka sayısında azalma meydana geldiğini, taraftar sayısında ise artış olduğunu belirten Uzunkaya, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair çalışmalarda 6222 sayılı kanunda yer alan cezaların caydırıcı hale getirilmesi, müsabakalarda görev alan emniyet personelinin sayıları ile aldıkları ücretlerin artırılması konularındaki mevzuat çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte yürütüldüğünü söyledi. "Van depreminde polis bir gaz sıktı ben gazcı oldum" Açılışta son konuşmayı yapmak için kürsüye gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, toplumsal olaylara müdahale ederken bir tek polis memurunun davranışının bile olumsuz veya olumlu önemli sonuçlar doğuracağını belirterek, 2011 yılında Van Valisi iken meydana gelen depremler sonrasında yaşadığı örneklerle açıkladı. 'Depremden sonra ile gelen bir Başbakan Yardımcısı 2 bakanın arama kurtarma çalışmaları devam eden Bayram Oteli enkazına gitmek istediklerini ancak kendisinin vatandaşın tahrik edildiğini belirterek gitmelerinin doğru olmadığını söylediğini anlatan Karaloğlu, "Vatandaş tahrik edilmiş durumda, örgüt vatandaşı tahrik ediyor. Bizim oraya gitmemiz kesinlikle doğru değil. Dediler ki, biz siyasetçiyiz biz vatandaştan kaçmayız. Biz gideriz vatandaşla konuşuruz ikna ederiz. Efendim yapmayın gitmeyelim, izin verin ben sizinle gelmeyeyim dedim onu da kabul etmediler. Gittik, daha enkaza yaklaşıyoruz etrafta müthiş bir kalabalık var. Arama kurtarma ekipleri enkazın üzerinde arama yapıyorlar. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Biz siyah bir minibüsle geldik. Minibüste kimin olduğunu görmüyorlar. Ben kapının yanındayım kapıyı açınca araçtan ilk ben indim. Beni görür görmez vali istifa, vali istifa deyince ben tekrar arabaya girdim. 3 bakanımız kalabalığa yaklaştı onlarla konuşmak, onları ikna etmek maksadı ile ama mümkün değil orada öyle bir ortam oluşmuş ki, öyle bir tahrik etmiş ki örgüt. Sanki depremi ben yapmışım vali olarak, binayı ben silkelemişim, bakanlarımız da baktılar olmayacak onlar da benden bir müddet sonra döndüler arabaya bindiler. Biz olay yerinden uzaklaştık." Dedi "Rüzgarın azizliğiyle adım gazcı valiye çıktı" Olayların bittiğini sandıklarını ama bitmediğini anlatan Karaloğlu, kendisine "Gazcı Vali" diye bağırılmasına neden olan gelişmeyi anlatırken de kendilerinin ayrılmasından sonra polislerin aleyhte gösteri yapan gruba doğru biber gazı sıktıklarını ancak rüzgarın etkisiyle gazın kurtarma çalışması yapan ekibin üzerine gittiğini, bir süre kurtarma çalışmalarının durmak zorunda kaldığını belirterek "Her dakikanın, her saniyenin çok kıymetli olduğu arama kurtarma faaliyetini bizim oradaki bir arkadaşımızın gereksiz bir gaz kullanması dolayısıyla uzunca bir süre arama kurtarmaya ara veriyoruz. Bir müddet sonra ne oldu? basına bir şey düştü 'gazcı vali.' Şimdi gazı biz sıkmış olduk. O anki arkadaşın hatası bize mal oldu. Deprem boyunca oradaki örgüt sürekli gazcı vali, gazci vali niye işte biz deprem esnasında gaz sıktırmışız vatandaşa, o da gitmiş arama kurtarma faaliyeti yapanları üzerine gitmiş" diye konuştu. Van depremi sonrasındaki ikinci olayda da yine soğukkanlılığını koruyamayan veya aşırı tahrik edilen bir polisin kaçmakta iken yere düşen 2 eylemciye şiddet kullanması ve bunun kameralara yansıması sonucu günlerce uğraştıklarını anlatan Karaloğlu, "Çevik kuvvetin soğukkanlılığını koruması ve tahriklere karşı kendini muhafaza etmesi gerekiyor" dedi. Karaloğlu, tek karşılaşmalı önemli final maçlarının Antalya'ya verildiğine dikkat çekerek, bu maçların oynandığı tarihlerde bölgede turizm sezonunun başladığını hatırlattı. Vali Karaloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçların Antalya'ya verilmemesi için resmi yazı yazdıklarını söyledi. Etkinlik sonunda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'a plaket verildi. Açılış töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.