Çeviri Büroları Temsilcileri İzmir'de Bir Araya Geldi

Ankara Çevirmenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taş Ali Koçer'in sunumu ile başlayan etkinlik, mesleğin ustalarına yöneltilen soruların yanıtlanması ile son buldu.

ÜNİVERSİTE SIRALARINDAYKEN TECRÜBE KAZANILMALI

Çeviri Büroları ve üniversitelerin işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çeken İvogsan Tercüme Bürosu ve ANKAÇED Yönetim Kurulu Taş Ali Koçer, öğrencilerin üniversite eğitimi sırasında tecrübe kazanmalarının önemine vurgu yaptı. Koçer, "Hemen hemen her sektörde tecrübeli eleman arayışı olur. Ancak sektör içerisinde bir firmada çalışmadan tecrübe kazanmak mümkün değil. Bu sebeple üniversitelerdeki akademisyenlerimizle ortak hareket ederek gelecek planlarımızı daha net bir şekilde oluşturmalıyız. Yabancı dil alanında yükseköğrenim gören sizleri bu sıralardayken sektöre entegre etmeli ve tecrübe kazanmanıza yardımcı olmalıyız" dedi.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Sektörde yaşadıkları üzerinden deneyimlerini öğrencilere aktaran Portakal Tercüme Bürosu ve Uluslararası Dil ve Çeviri Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gülpınar, çevirmenlik alanında sadece üniversite mezunu olmanın yeterli olmadığını dile getirdi. Gülpınar, "Çeviri bürolarımıza staj yapmak ya da kadrolu çalışmak için başvurular oluyor. Başvuranların üniversite eğitimi var ama kendini ne yazık ki o aldığı eğitim ile kısıtladığı için en basit çevirilerde dahi zorlandığını gözlemliyorum. Bir tercüman çok kitap okumalıdır. Şimdiden küçük hikâye kitaplarını kendi kendinize çevirerek tecrübe kazanmaya başlamalısınız. Yalnızca üniversite mezunu olmanız yeterli değil. Kendinizi sürekli geliştirmelisiniz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MERAK ETTİKLERİNİ SORDU

Sektöre yönelik merak edilen ve soru işaretleri oluşturan konularda Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan sektör temsilcileri, öğrencilerin mutlaka bürolarda çalışarak tecrübe kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.