Ceviz Adam Kostümüyle Dikkat Çektiler

Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'na katılan bir kişi 'Ceviz Adam' kostümü giyerek, cevizin sağlık için faydasına dikkat çekti.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dikkat çeken kostümlerden birisi de Ceviz Adam kostümü oldu. Ancak işin ilginç kısmı ise Ceviz Adam kostümünü bir kızın giyinmesi oldu. Kostümün içinde konuşamayan kişinin arkadaşı, kostümün amacını anlatarak,, "Ceviz Adam kostümü, cevizin sağlıklı olduğunu, herkesin günde 1 avuç ceviz tüketmesi gerektiğine dikkat çekmek için. Bu nedenle böyle bir kostümle katıldık yarışa. Kostümün içinde kız bir arkadaşımız var. Kendisi duyamıyor bizi. Biraz küçük birisi gerekiyordu kostümü giymek için, bu nedenle böyle bir durum oldu. Kostüm de biraz ağır. Köprünün sonundan geri dönmeyi planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL
11 Kasım 2018 Pazar 13:20