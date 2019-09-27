Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ceviz ağacından düşen adam öldü

Çorum'un İskilip ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen E.U. (60) hayatını kaybettiOlay, saat 18.30 sıralarında Ahlakçı köyünde meydana geldi.

27.09.2019 17:23Ceviz ağacından düşen adam öldü
Çorum'un İskilip ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen E.U. (60) hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında Ahlakçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden 60 yaşındaki E.U. isimli şahıs evinin bahçesindeki ağacından ceviz topladığı esnada biranlık dikkatsizlik sonucunda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan E.U. yakınları tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan şahıs Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen şahıs hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:52 Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama
19:52 Öğrenci fark etti, okul tatil edildi
19:41 Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti
19:32 Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı
19:30 Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
19:28 Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
19:26 53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var