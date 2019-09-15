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Ceviz ağacından düşen kişi için ekipler seferber oldu

BİNGÖL'de, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nihat Dursun'u (48) kurtarmak için AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri seferber oldu.

15.09.2019 01:30Ceviz ağacından düşen kişi için ekipler seferber oldu
BİNGÖL'de, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nihat Dursun'u (48) kurtarmak için AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri seferber oldu.
Olay, öğleden sonra Bilaloğlu köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden Nihat Dursun, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dursun'un düştüğü yere ulaşmak için AFAD ekipleri, Kadran deresinde yürüyerek ulaşabildi. AFAD ekiplerince sedyeye alınan Dursun, olay yerindeki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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