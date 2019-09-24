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Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük'te ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24.09.2019 22:38Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Karabük'te ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçeye bağlı Bürnük köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan İsmail Gültekin (70) dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Gültekin'in eşi, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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