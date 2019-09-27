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Ceviz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Kahramanmaraş'ta çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralanan yaşlı adamın yardımına sağlık ekipleri yetişti.

27.09.2019 18:38Ceviz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
Kahramanmaraş'ta çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralanan yaşlı adamın yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Büyük Sır Mahallesi Dağ Obası mezrasında meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan H.T. (73), bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaşlı adamı Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle engebeli araziden yola çıkarttı. Kafa travması geçirdiği öğrenen yaşlı adam, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.T.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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