Haberler » Güncel » Ceviz ağacından düşüp öldü

Ceviz ağacından düşüp öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Dudu Kar (54), ağaçtan düştü.

10.10.2019 17:16Ceviz ağacından düşüp öldü
AYDIN'ın Çine ilçesinde, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Dudu Kar (54), ağaçtan düştü. Hastaneye kaldırılan Kar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün sabah saatlerinde, kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Dudu Kar, evinin bahçesindeki ağaca çıkarak cevizleri toplamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Kar, yaklaşık 3 metreden yere düştü. Ağır yaralanan Kar, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Dudu Kar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Dudu Kar, bugün öğle saatinde Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


- Aydın

Yeniköy, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:59 Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı
19:59 Son Dakika: İstanbul'da korkutan deprem!
19:58 Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı
19:58 Terör örgütünün şehit ettiği memurun Manisa'daki ailesine haberi ulaştı
19:56 Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi
19:55 Salihli'de şehit acısı (2)
19:54 Diyarbakır'da hdp'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale
10.10.2019 20:00:08