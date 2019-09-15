Haberler » Güncel » Haber

Ceviz büyüklüğündeki 'fındık' şaşırtıyor

Ordu'da bir üreticinin bahçesinde yetiştirdiği ceviz büyüklüğündeki fındık, görenleri şaşırtıyor.

15.09.2019 10:30Ceviz büyüklüğündeki 'fındık' şaşırtıyor
Ordu'da bir üreticinin bahçesinde yetiştirdiği ceviz büyüklüğündeki fındık, görenleri şaşırtıyor.
Kumru ilçesinde bir üretici tarafından yetiştirilen fındık büyüklüğüyle hayrete düşürüyor. Yetişkin bir ceviz kadar olan ve 'ham' olarak adlandırılan fındık lezzeti ve aroması düşük olsa da iri yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı vatandaşlar, madeni paradan büyük, ortalama bir fındığın da iki katından daha büyük olan ham fındık ile çocukluk yıllarında oyuncak ve süs eşyaları yaptıklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise ilk kez böyle bir fındık gördüklerini ifade ediyor.
Bahçede merak amacıyla yetiştirilen fındığın randımanın düşük olduğuna ve kabuğunun oldukça kalın olduğuna da dikkat çekiliyor.
(Selim Kuşcu/İHA)

Kumru, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:51 Şehitkamil'e Yeşilce'den hizmet teşekkürü
11:50 Samandağ'da hortum
11:50 Engelli gence akülü tekerlekli sandalye sürprizi
11:49 Pençe-3 harekâtı'nda 4 eyp imha edildi
11:49 Meteoroloji'den 30 kentte yağış uyarısı
11:49 Kahta'daki okul kantinlerinde denetleme
11:49 Kınalı keklikler doğaya salındı