Haberler » Güncel » Haber

Ceviz döktüğü ağaçtan düşüp, öldü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Küçükakça (62), yaşamını yitirdi.

28.09.2019 17:31Ceviz döktüğü ağaçtan düşüp, öldü
KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Küçükakça (62), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde meydana geldi. İsmail Küçükakça, çırpmak için çıktığı bahçesindeki ceviz ağacından dengesini kaybederek, toprak zemine düştü.  Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine gelen sağlık ekipleri, Küçükakça'nın düştüğü anda yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinin ardından Küçükakça'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Tosya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:48 Fanlarından oyuncu Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı
22:46 "Gençlik ve Huzur Festivali" coşkuyla sürüyor
22:46 Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 13 Ekim'de
22:45 Metin Feyzioğlu'dan Yargı Reformu açıklaması
22:45 Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
22:44 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
22:44 Liman Başkanları Eğitim Programı