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Ceviz hasatı nedeniyle hastanelere gelen düşme vakası arttı

Beyşehir ilçesinde, eylül ve ekim aylarında düşme vakalarında artış yaşandı.

18.10.2019 09:07Ceviz hasatı nedeniyle hastanelere gelen düşme vakası arttı
Beyşehir ilçesinde, eylül ve ekim aylarında düşme vakalarında artış yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisine son iki ayda 423 kişi düşme vakasıyla hastaneye başvuru yaptı.
Yine çok sayıdaki yüksekten düşme vakası da 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servisine nakledildi.

Acil servis kayıtlarına göre eylül ayı içerisinde hastaneye 288 düşme vakası intikal etti.
1-12 Ekim 2019 tarihleri arasındaki 12 günlük sürede ise 135 kişi düşme sonucu yaralanarak acil servise başvurdu. Başvuruda bulunan hastalar, tedavi altına alındı.
Söz konusu dönemdeki düşme vakalarından 20'si ise ceviz ağacından düşme vakası olarak acil servis kayıtlarına geçti.
Düşme vakalarındaki artış sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ağaçlarda başlayan ürün hasatı dönemine bağlanıyor.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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