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Ceviz topladığı ağaçtan düşen kişi öldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

07.10.2019 18:10Ceviz topladığı ağaçtan düşen kişi öldü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaca mezrasında yaşayan Vasfettin Polat, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Polat, ağaçtan düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polat'ın cesedi kaldırıldığı Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesinden otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır, Alaca, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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