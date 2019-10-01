Haberler » Güncel » Haber

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek 2,5 metrelik yükseklikten düşen Nazlı Çobanoğlu (75), yaşamını yitirdi.

01.10.2019 18:07Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek 2,5 metrelik yükseklikten düşen Nazlı Çobanoğlu (75), yaşamını yitirdi.
Nazilli'nin kırsal Semailli Mahallesi'nde oturan Nazlı Çobanoğlu, sabah saatlerinde ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Çobanoğlu, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düştü. Köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çobanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çobanoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, Çobanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



Nazilli, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:10 Irak sağlık bakanlığı: protestolarda 1 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
23:09 - Hong Kong'da protestocular Çin'in yıl dönümünde sokaklarda
23:04 BDT sezonu "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı
23:02 Bağdat'taki gösterilerde 3 ölü, 60 yaralı
22:59 Camiler ve Din Görevlileri Haftası
22:58 Adana'da "huzur ve güven" uygulaması
22:57 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi