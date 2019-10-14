Haberler » Güncel » Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu

Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden yaşlı adam ölü bulundu.

14.10.2019 21:10Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden yaşlı adam ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akdoğan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için ceviz bahçesinin yanından geçen M.Ç, bir kişinin ağaç altında hareketsiz şekilde yattığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesedin yanında devrilmiş demir merdiven bulan jandarma ekipleri, cesedin ceviz toplamak için sabah saatlerinde bahçeye giden Murat Ateş'e (75) ait olduğunu tespit etti.
Ateş'in cenazesi, incelemenin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya, Geyve, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:49 Avcılar'da silahlı kavga 3 yaralı
22:49 Çanakkalede 242 kaçak göçmen yakalandı
22:49 Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
22:48 Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
22:45 Sanat sokağı'nın kablolarını çaldılar
22:44 Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
22:43 - SMO askerleri Tel Abyad'da sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı
14.10.2019 22:50:37