Ceviz Üretimi İçin Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı Kurulacak

04 Aralık 2018 Salı 16:14



04 Aralık 2018 Salı 16:14

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) pilot üniversite projeleri kapsamında kurulacak bitki doku kültürü laboratuvarı ile ceviz başta olmak üzere nitelikli anaç ve çeşitleri üretilerek sektörle paylaşılacak.AEÜ'nün pilot projelerinden "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim"in yürütücüsü Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ve jeotermal konularında pilot üniversite çalışmalarının devam ettiğini belirtti."Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim" projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan pilot projelerden olduğunu ifade eden Yılmaz, bölgedeki meyvecilik faaliyetlerinin büyük ölçüde ceviz yetiştiriciliğinden oluştuğunu, bu nedenle projenin odağında cevizin bulunduğunu söyledi.Bölgedeki ceviz üreticilerinin bahçelerinden daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, önemli paydaşları olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle sorun ve ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirildiğini aktardı."Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim" projesi kapsamında ana hatlarıyla eğitim, danışmanlık ve Ar-Ge eksenli faaliyetler yürütüleceğini, alt projeler gerçekleştirileceğini bildiren Yılmaz, projenin uygulama sürecinde bölgedeki ceviz üreticilerine ve fidancılara eğitim vermeyi planladıklarını, üreticilerin sorunlarının dinleneceğini ve çözümünde yardımcı olacak danışma merkezi kurulacağını anlattı.Yılmaz, proje kapsamında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinden birinin coğrafi bilgi sistemlerinde uzaktan algılama ve sayısal modelleme metotlarıyla mevcut ceviz üretim alanları ve yeni alanların uygunluk analizlerini yapmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Kaman cevizimiz lezzeti ve ince kabuğuyla dünyaca ünlüdür. Üreticilere bahçe yönetimi ve çeşit seçimi noktalarında karar destek sistemi oluşturacağız. Üretim ve Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere bitki doku kültürü laboratuvarı kurarak, bu laboratuvarda bölgemiz ve ülkemiz için ceviz başta olmak üzere nitelikli anaç ve çeşitlerini üreterek sektörle paylaşacağız. Bu laboratuvar, cevizde ülkemiz için yeni sayılabilecek hızlı büyümeye imkan sağlayan anaçların ve verimli çeşitlerin çok hızlı üretimine imkan sağlayacağı gibi, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için iyi bir öğrenme, birçok öğretim üyesi için de araştırma yapabilecekleri bir platform olacaktır. Bu sayede üniversitemiz, bitki doku kültürü teknikleri ile araştırma ve üretim yapabilen sayılı üniversitelerden biri haline gelecek."