Cevizli Köyü'nün tenis hikayesi

Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinin Cevizli Köyü'ndeki Cevizli İlkokul-Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ayten Acun, kısıtlı imkanlarla öğrencilerine tenis sevgisini aşıladı ve il genelinde yapılan turnuvalarda başarılar gelmeye başladı.Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Ayten Acun, 5 yıldır Cevizli İlkokul-Ortaokulu'nda görev yapıyor. Ayten öğretmen imkansızlıkların hayallerin peşinden gitmenin önünde engel olmadığını göstermek için öğrencilerini tenis sporuyla tanıştırdı.

Okullarında şu an 60 öğrencinin tenis oynadığını söyleyen Ayten Acun, "Çocuklara tenis öğretmeye ilk defa okulumuzun deposunda başladım. Bahçede zemin çok kötüydü, elimizde birkaç raket ve 5-6 tane de top vardı. Daha sonra çocuklarım oynamaya başladıkça depo bize küçük geldi. Sonra bahçeye çıktık, voleybol filesini indirdik ve ders masalarına fileleri gerdik. Saha ölçüleri tenis kortu ile aynı ölçüde değildi, filenin içinden de top geçiyordu ama öğrencilerim bu eksiklerin farkında bile değildi. Çünkü daha önce hiç kort görmemişlerdi. Bu kurduğumuz yeni düzenle aylarca antrenmanlarımıza devam ettik. Sonunda zaman geçmiş ve turnuva zamanı gelmişti, tenisle tanışmış ve çok sevmiş öğrencilerim ilk defa kort görecek ve ilk defa kortta maç yapacaklardı" diye konuştu.

GAZİANTEP ÜÇÜNCÜSÜ AYŞE

Turnuvaya katılan çocuklar arasında hayatları boyunca Cevizli Köyü'nden şehrin merkezine gelmeyen çocukların da olduğunu söyleyen Ayten Acun, "Bu heyecanla kazanmak veya kaybetmek kimsenin umurunda değildi açıkçası. Kort gördüklerinde bir kız öğrencim 'demek Ayten hocanın dediği kort buymuş' dedi. Uygun olmayan koşullarda antrenman yapmış olmanın bizim için avantajları da oldu. Şöyle ki; bizim köydeki okulumuzun bahçesinin zemini kötü olduğu için top küçük taşlara gelince yön değiştirirdi, okulda öğrenciler de hep tetikte beklerdi ama turnuvada saha düzgün olunca, 'Hocam burada hiç yön değiştirmiyor' dediler. Servis atarken de bir avantajımız oldu öğrencilerim topu burada voleybol sahasında iç çizgiye atıyordu alan daha küçük olduğu için ama kortun servis alanı büyük bu yüzden de servisler çok rahat hep içerideydi. Çocuklar da 'Hocam toplar hiç dışarıya gitmiyor' diyerek mutlu oldular. 13 yaşındaki öğrencimiz Ayşe Görgün bu turnuvada Gaziantep üçüncüsü oldu. Üç maçtan ikisini alsak da çeyrek finalde elendik ama mutluyuz. Aslında oraya gelmek, orada olmak dahi bizim için çok büyük ve mutluluk verici bir deneyimdi" şeklinde konuştu.

"AMACIM HER ZAMAN ÇOK İYİ BİR ÖĞRETMEN OLMAKTI"

Yeni başarılar elde etmek için çocukların çok istekli olduğunu ve çalışmalarına hız kesmeden devam devam ettiklerini söyleyen Ayten Acun, "Bu anlamda da çok güzel bir olay gerçekleşti. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Cengiz Durmuş köyümüze gelip okulumuzu ziyaret etti ve ona çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Cengiz Başkanımızın da büyük destekleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Osman Toprak ve Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu okulumuza bir kort yapacağının sözünü verdi. Benden sonra da çocuklar burada tenis oynamaya devam edecek. Ayrıca Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Cengiz Durmuş dünya yıldızlarının yer alacağı İstanbul'da düzenlenecek WTA turnuvasına öğrencilerimizi davet etti. Bu yola çıktığımda başaracağımıza hep inandım ama bu kadar güzel şeylerin olacağını tahmin edemezdim. Bu okulda tenisin dışında bocce, dart, badminton, hentbol, masa tenisi, voleybol ve basketbolu öğrencilerime elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Amacım her zaman çok iyi bir öğretmen olmaktı, yastığa başımı koyduğumda vicdanım rahat etsin istedim hep. Çok şükür vicdanım da hep rahattı ve şimdi de karşılığını almaya başladık, çok mutlu ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

- Ankara