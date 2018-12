Cevizli Mahallesi Kadınlarından Ali Kılıç'a Destek

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:32



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk toplantıları kapsamında Cevizli mahallesinden kadınlarla bir araya geldi. 44 dönümlük Cumhuriyet Parkı'nın mahallenin çehresini değiştirdiğini söyleyen Kılıç'a, kadınlardan destek geldi. Kadınlar, "Desteğimiz tam, yola devam" dedi.İkinci dönem için hazırlıklarını sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim bildirgesini oluşturmak için her mahalleden ve her kesimden vatandaşlarla toplantılar yapıp taleplerini dinliyor. Bu toplantılar kapsamında Cevizli mahallesinden kadınlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, 4 yıllık hizmetlerini anlatırken, kadınlara da yeni döneme ilişkin beklentilerini ve taleplerini sordu. Maltepe'yi Türkiye'nin yaşanabilir en iyi 10 ilçesinden biri yaptıklarını ifade eden Kılıç, "Türkiye'nin SGK anlaşmalı, yüksek donanıma sahip modern bir belediye hastanesini hizmete açtık. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimizin 40 yıllık imar sorununu bu dönemde çözüme kavuşturduk. Maltepe'de herkesin evinde aşı kaynasın diye Aile Sigortası'nı hayata geçirdik. Kapı kapı dolaşıp, geliri olmayan hanelerimizi tespit ettik. Bu hanelerimizdeki kadınların adına çıkardığımız Halkkart'a her 600 TL destek veriyoruz" diye konuştu.Cumhuriyet parkı için teşekkürCevizli'ye kazandırdıkları Cumhuriyet Parkı'nın mahallenin çehresini değiştirdiğine vurgu yapan Kılıç, "Son olarak Cevizli mahallesindeki 44 dönümlük boş araziyi sizlere danıştık. Burayı ne yapalım diye sorduk. Siz istediniz o alanı devasa bir parka dönüştürdük. Şimdi Anadolu Yakası'nın en güzel ve en büyük parklarından birisi oldu. Cumhuriyet parkı mahallemizin çehresini değiştirdi. Sadece Maltepe değil, Anadolu Yakası'nın pek çok ilçesinden bu parka geliyorlar" dedi. Alkışlarla destek veren kadınlar Cumhuriyet Parkı için Kılıç'a teşekkür ederken, yeni dönemde de Kılıç'ı başkan olarak görmek istediklerini ve desteklerinin tam olduğunu ifade etti. - İSTANBUL