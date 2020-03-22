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Cevizli sucuk üreticileri evde kalmayı kazanca çeviriyor

Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs nedeniyle evde kalarak korunmayı hedefleyen cevizli sucuk üreticileri, durumu fırsata çevirerek üretimlerini arttırdı.

22.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:40
Cevizli sucuk üreticileri evde kalmayı kazanca çeviriyor
Batman 'ın Sason ilçesinde korona virüs nedeniyle evde kalarak korunmayı hedefleyen cevizli sucuk üreticileri, durumu fırsata çevirerek üretimlerini arttırdı.

Dünya gündemindeki ilk sırayı alan ve Türkiye 'de de korona virüsü vaka ve ölüm sayıların artması üzerinde evde kal çağrılarına uyarak virüsten korunmayı hedefleyen Sason ilçesine bağlı Gürgenli ve Topluca köylerindeki cevizli sucuk üreticileri, evde kalmayı fırsata çevirerek ailece bir arada çalışarak üretimlerini iki katına çıkardı. Dünya gündeminde olan korona virüsten evde kalarak korunmayı hedeflediklerini belirten Topluca köyündeki cevizli sucuk üreticilerinden Muhammed Çelik, evde kalmayı daha kazançlı bir hale getirmek, ailece moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmak için tamamen cevizli sucuk üretimine odaklandıklarını söyledi. Çelik, "Korona virüs çok çabuk yayılan ve henüz ilacı bulunmayan bir hastalık olması sebebiyle yetkililerden yapılan evde kal, korun uyarılarına uyarak korunmayı hedefliyoruz. Evde kalmanın bizim için ev hapsi olmaması için daha öncede yaptığımız iş olan cevizli sucuk işini artırarak dışarıda başka işlerde çalışan aile bireylerimizin de desteği ile üretimimizi iki katına çıkardık. Cevizli sucuk tıpkı soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği gibi korona virüste de vücut ısısını yükselttiği için bağışıklığı artırdığını düşünüyoruz" dedi.

Ürettikleri cevizli sucukları kargolarla büyük illere göndererek toptan fiyatı üzerinden kilosunu 40 liradan satan üreticiler, evde kalarak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Cevizli, Türkiye, Batman, Sason, Ekonomi

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