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CEVİZLİBAĞ'DA SU TANKERİ TRAMVAYA ÇARPTI (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHACevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı.

06.08.2019 08:45 CEVİZLİBAĞ'DA SU TANKERİ TRAMVAYA ÇARPTI (2)


Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Saat 07.30'da meydana gelen kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı.
Sabah işe giden vatandaşlar tramvay yolunda ilerleyerek, diğer duraklara ulaşabildi.
Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapıldı. Kazanın ardından yaklaşık 45 dakika sonra Zeytinburnu yönü tramvay seferlerine tamamen açıldı. Belediye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarının ardından Bağcılar yönün de açılacağı öğrenildi.


Cevizlibağ, Güncel

Kaynak: DHA

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