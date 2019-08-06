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Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı seferler durdu

Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı seferler durduİSTANBUL - Topkapı'da, su tankeri seyir halinde olan tramvaya çarptı.

06.08.2019 09:08
Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı seferler durdu
Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı seferler durdu
İSTANBUL - Topkapı'da, su tankeri seyir halinde olan tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu, yolcular Cevizlibağ durağından Topkapı durağına yürüyerek ulaşabildi.
Kaza, saat 07.30 sularında Cevizlibağ ile Topkapı tramvay durakları arasından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolundan Topkapı'ya gitmek için tramvay yoluna giren Mehmet F., idaresindeki 07 YGN 34 plakalı su tankeri, Cevizlibağ'dan Topkapı istikametine seyir halinde olan tramvaya yandan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, yürüyerek Topkapı durağına ulaşmaya çalıştı.
Kaza nedeniyle Cevizlibağ ile Topkapı arası Kabataş yönündeki seferler durdu.
Kazada, tramvayın bir bölümü raydan çıkarken, tankerin çarptı bölümde hasar meydana geldi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından tramvayın raydan çıkan bölümü, tekrar düzeltildi. Düzeltme çalışmalarının ardından tramvay yoluna devam etti. Kazaya karışan su tankeri ise belediyeye ait çekici ile yoldan çekildi. D-100 Karayolu yan yolda trafik yoğunluğu meydana geldi.
Öte yandan kazaya ilişkin Metro İstanbul yaptığı açıklamada,"T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar-Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevizlibağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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