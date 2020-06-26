CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDAKİ YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Cevizlibağ metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

26.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:21
Cevizlibağ metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Duraklarda oluşan yoğunluk sebebiyle yolcular sosyal mesafe kuralına uymadı.
Koronavirüs sürecinde sabah ve akşam saatlerinde, Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde, özellikle tramvaydan inen yolcuların metrobüse aktarma yapmasıyla durakta büyük bir kalabalık oluştu. Metrobüs durağında bekleyenlerin de kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kabataş Cevizlibağ tramvay hattıyla metrobüsü birbirine bağlayan yaya üst geçidinde de yoğunluk olduğu görüldü.
SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUN
Hasan Mert, Kısım kısım yoğunluk oluyor. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun onun dışında fazla bir yoğunluk yok. Genel olarak insanlar kurallara uyuyor ama uymayan insanlar da var. Tramvayda fazla bir yoğunluk görmedim. Ben dikkat ediyorum yoğunluk olduğu zaman binmiyorum. diye konuştu. CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDAKİ YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Cevizlibağ, Sabah, Güncel, Haber

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