Cevizlik, Kalkandere ve Kızılağaç HES çalışanlarına iftar

SANKO Enerjinin Rize
'de bulunan Cevizlik, Kalkandere
ve Kızılağaç
Hidroelektrik Santralı (HES
) işletmeleri çalışanları eşleri ve çocukları ile birlikte Konukoğlu Ailesinin geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SANKO Enerji Grup Başkanı Turgut Konukoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın, Mali, İdari ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Evren
Güvenç, İşletme Müdürü Harun Taş ve mühendisler katıldı.
İftar sırasında masaları dolaşarak konuklarına hoş geldiniz diyen yöneticiler, yaklaşan Kadir Gecesi
ve Ramazan Bayramı
için iyi dileklerini iletti.
İşletme içerisinde uygulanabilir en çok öneriyi veren personel arasında yapılan çekilişle İstanbul
Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın armağan takdim edildi. Ardından yapılan çekilişle şanslı çalışanlar tam ve yarım altın
kazandı. - GAZİANTEP
Rize
, HES
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, Güncel
Kaynak: İHA