ÇEVMER'in "Perşembe Seminerleri" devam ediyor

EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen sunumun danışmanlığını Ege Üniversitesi (EÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Göknur Şişman Aydın üstlendi. Seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerde, mikroalgleri tanıtan Meryem Kuş, "Mikroalgler, çoğu tek hücreli fotosentetikmikroskobik organizmalardır. Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan organizmalar olan mikroalglerin ekolojik önemi büyüktür. Büyümeleri içinışık, karbondioksit, su ve besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Azot ve fosfatça zengin sulara kolayca adapte olabildiklerinden aşırı çoğalarak, ekolojik sorunlara neden olabilirler. Mikroalglerin birbirinden tamamen farklı birçok kullanım alanı mevcuttur. Besin olarak tüketilmeleri Çinlilerle başlamıştır. Ayrıca, insan vücudunda üretilemeyen Omega-3 ve Omega-6 maddeleri ve insan sağlığı için önemli vitaminleri içerirler. Bütün bu özelliklerinden dolayı sağlık, kozmetik, ilaç gibi alanlarda sıklıkla kullanılırlar" diye konuştu.

Mimarlık ve iç mimarlıkta mikroalg kullanımını anlatan Kuş şunları söyledi: "Fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesiyle birlikte karbon salınımında gözlenen artış; dünyada alternatif kaynaklara yönelimi artırmaktadır. Türkiye'de henüz pek ön planda olmasa da bu alternatif yöntemlerden biri olan yeşil cephe tasarımlarıönerilmektedir. Enerji ve oksijen elde etmek, su ve hava temizlemek, gölgeleme yapmak gibi amaçlarla mikroalgler binalarla bütünleştirilebilir. Havalimanı ve tren garı gibi geniş yüzeyli kamusal yapılarda kullanımı, yapıların çevresel performansını artırabilir. Konutlarda ise sistemlerin çok iyi kurgulanması gerekmektedir. Mikroalgler mimaride; aydınlatma, perde, fayans, sokak lambası, robotik ağaç, otoyol alg çiftliği vb. şekillerde de kullanılmaktadır. Ayrıca biyobozunur alg su şişeleri dediğimiz ürünler, içerisinde su olmadığında, biyolojik olarak parçalanmaktadır. Bu nedenle, yeni bir enerji kaynağı olarak değerlendirilen algler, sürdürülebilirlik için bir alternatif olma yolundadır"

Seminer sonundaEge Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Göknur Şişman Aydın, Meryem Kuş'a"Teşekkür Belgesi" verdi.

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