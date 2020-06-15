Tartışmaların odağındaki Haliç’ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı karşı karşıya getiren Haliç'teki renk değişimi için Bakanlık harekete geçti. İstanbul Çevre İl Sağlığı Müdürlüğünden gelen ekipler, Haliç'ten su numunesi alarak laboratuvara gönderdi.

İNCELEMELERDE BULUNULDU

Haliç'teki kirlilik ve renk değişimi tartışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Sabah saatlerinde Haliç'e gelen ekipler, çeşitli bölgelerden numune aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri yaşanan renk değişiminin nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen cumartesi, Haliç'teki görüntünün 'içler acısı' olduğunu belirterek "Büyükşehir Belediyemizin, sorumluluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız. "Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız" demişti.

İBB'DEN MİKROSKOBİK CANLILAR NEDEN OLUYOR AÇIKLAMASI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç'teki kızıl rengin sebebinin kirlilik olmadığı fotosentez yapan mikroskobik canlılardan dolayı olduğunu belirtmişti.