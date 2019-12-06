Haberler » Güncel » Çevre Bakanlığından 5 ilçeye yardım - Haber

Çevre Bakanlığından 5 ilçeye yardım

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve İl Başkanı Halit Tomakin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Ordu'daki ilçe belediyelerin taleplerini ileterek kaynak aldı.

06.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:08Çevre Bakanlığından 5 ilçeye yardım
AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu ve İl Başkanı Halit Tomakin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Ordu'daki ilçe belediyelerin taleplerini ileterek kaynak aldı. Bakan Kurum'a Türkiye'nin coğrafi işaretli tek kivisi olan "Ordu kivisi" ikram edildi.

Ordu'daki ilçe belediyelerinin taleplerini, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek ileten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve İl Başkanı Halit Tomakin, ayni ve nakdi kaynakların gelmesini sağladılar. İlçe belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda Akkuş'a 500 bin TL hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Perşembe'ye 500 bin TL hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Gürgentepe'ye 500 bin hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Kumru'ya 500 bin TL hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Korgan'a 500 bin TL hibe gönderilecek.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe Belediye Başkanlarının taleplerine duyarsız kalmayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - ORDU

Murat Kurum, AK Parti, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:51 Isparta güleda cinayetinde valilik soruşturması tamamlandı - Haber
15:50 İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu - Haber
15:50 Marmaray'da trenin önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı - Haber
15:50 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haber
15:45 Akdeniz Belediye Meclisi, yılın son toplantısını yaptı - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
6.12.2019 15:58:37