Çevre esnaf "göktaşıymış" gibi bakıyor, o çocukluk hayalini yaşıyor Çocukluk hayalini gerçekleştiren İzmirli kadın girişimci, kendi otomobil tamir atölyesini açtı İZMİR - İzmirli Nergiz Yavaş (41), çocukluk hayalini gerçekleştirerek kendi otomobil tamir atölyesini açtı. Küçük yaşlarda oto tamirci dedesi İbrahim Güveygil'in çıraklığını yaptığını ve araçların kendine has kokusunu duymadan yaşayamadığını belirten Yavaş, "Çevredeki esnaf için gökten inmiş göktaşı gibiyim ama zamanla alışacaklar" dedi. Buca Belediyesi ev sahipliğinde KOSGEB'in 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne katılarak geçen yıl kendi otomobil tamir atölyesini kuran Nergiz Yavaş, genellikle "erkek işi" olarak görülen bu sektöre girerek pek çok kadına da ilham oldu. Bu işin "çocukluk hayali" olduğunu belirten Yavaş'a sosyal medyada da pek çok kadın destek oldu. Önce çırak, sonra patron Dede mesleğini sürdürmekten çok mutlu olduğunu, çocukken dedesine çıraklık yaptığını ifade eden Yavaş, "Bu iş benim çocukluk hayalim. Dedemin yanında çıraklık yapıyordum. Bu meslek, ustalık ya da kalfalık belgesi alamadığım ama özlem duyduğum bir meslekti. Aynı zamanda kadınların girişim yapmadığı bir meslekti. Bu işi kurduğumda beni eskiden beri tanıyanlar 'tam yerindesin' dedi ama beni eskiden bu yana tanımayan arkadaşlarım 'konsept güzel ama sen bu konseptin insanı mısın?' diye sordu. Daha çok butik otel, kafe işletmeciliği gibi bir mesleğe uygun olduğumu düşündüler. 'Neden oto servis?' diye soran çok kişi oldu. Atılmasını gereken ilk adım cesaretle atılır ve gerisi gelir. Her kadın her konuda her sektörde başarılı olabilir. Önemli olan istemek ve cesaret edebilmek" diye konuştu. "Zamanla alışacaklar" Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde meraklı bakışların da odağı olan Yavaş, "İş yerime gelirken çevredekilerin bakışları aslında her şeyi anlatıyor. Hala alışamadılar, yadırgıyorlar. Herhalde bir süre sonra geri çekileceğimi, dükkanı kapatıp gideceğimi düşünüyorlar. Ne düşündüklerini tam bilmiyorum ama çok ilginç bakıyorlar. Onlar için gökten inmiş göktaşı gibiyim ama zamanla alışacaklar. Erkeklerin egemen olduğu bir sektör. Bu sektörde kadın olmanın zorlukları var. Ticaret hayatında kadının yerinin yeteri şekilde değerlendirilmediğini düşünüyorum. Kadın hayatın her yerinde var. İş hayatında da daha çok olmalıyız. Ara meslek grubu olarak kadın ustaların olmasını çok isterim. 8. sınıfa giden kızımın meslek lisesinde otomotiv ile ilgili bir bölüme girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. 5 kişiye istihdam sağlıyor Otomobillerin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Yavaş, bu tutkuyu "Benim için, araçların kendine has kokusuyla yaşamadan bir ömür sürmez" sözleriyle özetledi. Oto servis işletmeciliği yapmadan önce de sanayiye rahatlıkla giderek aracının bakımını yaptırdığını belirten başarılı girişimci, araç kullanan tüm kadınların sanayiye gidip rahatlıkla işlerini halledebileceğini kaydetti. Yavaş, hayata geçirmek istediği projesi hakkında da şunları söyledi: "Günümüzde sosyal medya ve internet kullanıcılığı çok fazla. Araçlarımızın bakımları geliyor, arızaları oluyor. Vale, oto yardım, oto kurtarma hizmetleri ile internet üzerinden bakımların yapılabileceği, araçların yerinden alınıp yerine teslim edileceği bir konsept düşünüyorum. Bununla ilgili çalışma yapıyorum." Yavaş, Bornova ilçesinde bulunan işletmesinde 5 kişiye de istihdam sağlıyor.