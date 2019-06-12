Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kaynak: İHA

Zeytinburnu'nda Çevre Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de doğayı koruma konusunda bilinç kazandı.Zeytinburnu'nda Çevre Haftası nedeniyle doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için etkinlikler düzenlendi. Zeytinburnu Belediyesi ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGÇEV) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için stant kuruldu. 58'inci Bulvar Caddesi'nin trafiğe kapalı bölümünde yapılan etkinlikte minikler hem eğlendi hem de çevre bilinci edindi. Yaklaşık 50 çocuğun katıldığı programda kurulan stantlarda rüzgar gülleri, geri dönüşüm malzemeleri, boyama kalemleri ve boya kitapları dağıtıldı. Çocuklar dağıtılan malzemelerle resimler ve maketler yaptılar. Ayrıca Zeytinburnulu vatandaşlara da katlanabilir bez çantalar, tohumlu kalem ve yağdanlık şişeler verildi. Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Başkan Arısoy vatandaşlara kendi elleriyle bez çanta, yağdanlık şişe ve tohumlu kalem verdi. Arısoy, daha sonra çocukların yanına giderek onlarla ilgilenerek miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi."Daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla çocuklara burada etkinlikler düzenledik"Daha temiz bir çevre için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Aydan Kırmanoğlu, "Zeytinburnu Belediyesi olarak çevre sorunlarına ve geri dönüşüme dikkat çekmek, daha temiz daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu sene de sıfır atık projesinin açılışını gerçekleştirdik. Doğal kaynakların verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla çocuklara burada etkinlikler düzenledik. Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'un çocuklara karşı olan çevre bilinci hassasiyeti sebebiyle burada çocuklara çevre temalı boyama çalışmaları ve atık malzemelerden maket çalışmaları yaptırıyoruz. Vatandaşlarımızı da bez çanta, cam şişe ve tohumlu kalem hediye ediyoruz" şeklinde konuştu.'Çocuklar doğayı koruma konusunda bilinçlendi"Çevreyi kirleten malzemelerin geri dönüşüm kutularına atılması gerektiğini belirten ilkokul öğrencisi Ramazan Taşkıran, "Burada balonlar dağıttılar. Onları aldık. Sonra bize kartonlar verdiler. Onlardan aslanlar, yılanlar yaptık. Kitaplar dağıttılar. Çevremizi korumak için cam, plastik, kağıt ve metal atıkları geri dönüşüm kutularına atacağız. Oradan geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Geri dönüşüm tesislerinde de onları tekrar çeviriyorlar. Kağıtlarımızı geri dönüşüm kutularına atarsak ağaçlarımız kesilmekten kurtulur. Yağlarımızı da geri dönüşüm kutularına atalım. Yoksa denizlerimiz kirlenecek ve çoğu balığımız ölebilir. Plastik poşetleri de denize atmayalım. Yoksa hem biz hem de tüm canlılar ölebilir" diye konuştu.İlkokul öğrencisi Berfin Gülyaman, "Burada çevreyi korumamız gerektiğini ve çöpleri geri dönüşüm kutularına atarak çevreyi kirletmemeyi öğrendik. Cam, kağıt, plastik geri dönüşüm çöpü ve pil geri dönüşüm çöpü var. Onları atarak ayrıştırabiliriz. Burada bazı arkadaşlarımız arı yaptı. Ben kalemkutu yapmaya çalıştım. Bunları yapmak için rulo, süs ve boya kullandık " dedi. - İSTANBUL