Çevre için her yıl düzenlenen Dünya Saati eylemi bu sene 'dijital' olacak

Her yıl mart ayının son cumartesi, tüm dünyada insanlar saat 20.30'da ışıklarını söndürerek bir saat boyunca "Dünya Saati" eylemine katılıyor. Covid-19 salgını nedeniyle birçok insanın akşamı evlerinde geçirecek olmalarına rağmen aktivistler, çevre için eyleme "dijital olarak" katılma çağrısında bulunuyor.Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından 2007 yılında başlatılan etkinlik, 13 yıldır tüm ülkelerde destek görüyor. Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek isteyen milyonlarca kişi, akşam bir saat boyunca tüm ışıklarını kapatıyor.

Kaynak: Euronews.com