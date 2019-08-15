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Çevre kirliliğinde 'şok eden' tespit: Buzullar denizlerden daha fazla mikro plastik parçacıkla dolu

Kuzey Kutbu buzullarının ücra noktalarından alınan buz örneklerinin içinde yüksek miktarda mikro-plastik parçacıklar bulundu. Bilim insanlarına göre bu durum dünya üzerindeki kirliliğin ulaştığı boyutları göstermesi açısından endişe verici.

15.08.2019 15:33 Çevre kirliliğinde 'şok eden' tespit: Buzullar denizlerden daha fazla mikro plastik parçacıkla dolu
Kuzey Kutbu buzullarının ücra noktalarından alınan buz örneklerinin içinde yüksek miktarda mikro-plastik parçacıklar bulundu. Bilim insanlarına göre bu durum dünya üzerindeki kirliliğin ulaştığı boyutları göstermesi açısından endişe verici.

Kuzey buzullarının Kanada tarafındaki bölgede bir grup bilim insanı topladıkları buzul örneklerini inceledi. Plastik parçacıklarının onları çevreleyen denizlerden çok daha fazla şekilde buzul kütlelerinin içerisinde yer aldığı tespit edildi. Bu da mikro parçacıkların dalgalar ve rüzgarlar ile yol alırken buzullar tarafından filtrelendiğini gösteriyor.
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Plastik, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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