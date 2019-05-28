Çevre Koleji Dünya Şampiyonu Oldu

Çevre Koleji bu kez de dünya şampiyonluğuna kulaç attı. Aynı zamanda 10. kez Türkiye şampiyonluğunu göğüsleyen Çevre Koleji kız yüzme takımı, ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası kapsamında dünya şampiyonu olarak kupayı ülkemize taşıdı.

ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Brezilya'nın başkenti Rio De Janerio'da son buldu. 18-23 Mayıs tarihlerinde aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Brezilya, Çin, Rusya ve Amerika'nın da bulunduğu 18 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada yer alan öğrencilerimiz müthiş bir performans elde ederek Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarihinde iki yıl art arda şampiyon olarak yeni rekorlara imza attı.

2017 yılında dünya şampiyonu olan Genç Kız Yüzme Takımı bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'yi kızlarda temsil eden Çevre Koleji (Nil Deniz Üder, Ilgın İlter, Defne Kurt, Gizem Güvenç) 4x50 karışık bayrak yarışında takım halinde dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Çevre Koleji sporcularından Ilgın İlter 100 m kurbağalama stilde gümüş, 50 m kurbağalama stilde gümüş, Defne Kurt 50 m kelebek stilde gümüş, Gizem Güvenç 200 m serbest stilde gümüş, 100 m kelebek stilde gümüş, 50 m ve 100 m serbest stilde altın madalya elde etti.

Çevre Koleji Yüzme Koordinatörü Aydın: "Çok Mutlu ve Gururluyuz"

Çevre Koleji Yüzme Koordinatörü Abdullah Aydın, konu ile ilgili şunları söyledi; "Çevre Koleji kız takımımız (Nil Deniz Üder, Ilgın İlter, Defne Kurt, Gizem Güvenç, Mina Ada Solaker, Elif Cevahirefendioğlu) 16 takım arasından Türkiye şampiyonu oldu. Bundan sonraki aşamada ise ISF'nin Okullar arası Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Bu yol sonunda hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Dünya şampiyonasına gelirken 18 ülke vardı ve bu ülkeler arasında çok güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyorduk. 2 yıl önce de böyle güçlü rakiplerle karşılaşmıştık ve şampiyon olmuştuk. Bu yıl da takımımızın iyi olduğunu bildiğimiz ve güvendiğimiz için hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Şu an dünya şampiyonluğunu elde ettik çok mutlu ve gururluyuz. Milli mücadelenin 100. Yılında şampiyonluk kupamızı Türkiye için kaldırdık." dedi.

Kaynak: Bültenler