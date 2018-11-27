Çevre Koruma Harcamaları 34,4 Milyar Lira Oldu

Çevre koruma harcamaları 2017 yılında 34,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
),2017 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre; çevre koruma harcamaları 2017 yılında toplam 34,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 57,7'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 35'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3'ü ise hanehalkları tarafından yapıldı.
Çevre koruma harcamaları atık yönetiminde yoğunlaştı
Çevre koruma harcamalarının yüzde 49'unu atık yönetimi hizmetleri, yüzde 35'ini atıksu yönetimi hizmetleri, yüzde 6,6'sını biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, yüzde 3,5'ini toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve yüzde 5,9'unu ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturdu.
Çevre koruma yatırım harcamaları 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti
Toplam 5,9 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 62'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 38'i ise genel devlet tarafından yapıldı. Atıksu yönetimi hizmetleri için 2,6 milyar TL, atık yönetimi hizmetleri için 1,3 milyar TL yatırım harcaması yapılırken diğer konularda 2 milyar TL çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.
Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 1,11 oldu
Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2016 yılında yüzde 1,06 iken, 2017 yılında yüzde 1,11 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL