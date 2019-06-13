Çevre muhafızları SARIYER'DE

Tüm İstanbul'da izleyecekleri rota ile geri dönüşüme gönderilen atık yağ oranını iki katına çıkarmayı hedefleyen gençler çalışmalarına 14 Haziran Cuma günü saat 17:00'de Sarıyer Meydan'da start verecek.

Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün de destek verdiği programda yüzlerce kişiye atık yağ prototipi dağıtarak "Elinizde bulunan bu 2 ml. lik atık yağ ile 2000 litre suyun kirlendiğini biliyor musunuz?" diye sorulacak.

Kaynak: Bültenler