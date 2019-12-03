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Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesini değerlendiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Çok değerli, umut verici ve önemlidir.

03.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:13Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına destek
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesini değerlendiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Çok değerli, umut verici ve önemlidir. Bu anlamda olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto kararını desteklediklerini söyleyerek, kararın önemli ve olumlu olduğunu vurguladı. Dr. Bozoğlu, "Çevre mevzuatına uyum sağlamayan bu tesislerin durması gerekiyor. Çevresel yatırımlarını yapmaları lazım" diye konuştu.

"TESİSLERİN ÇEVRE MEVZUATINA UYMASI LAZIM"

Termik santrallerin tek probleminin filtre sistemleri olmadığını aktaran Dr. Bozoğlu, "Atık sahalarında da tehlikeli atıklar bulunduğunu ve vahşi depolama alanları oluşturduklarını biliyoruz. Yer altı sularımıza, topraklarımıza, tarım alanlarımıza da zarar veren etkiler yaratıyor. Dolayısıyla bu tesislerin tam anlamıyla çevre mevzuatına uyumlu hale getirilmesi hedefinin konması lazım" ifadelerini kullandı.

"OLUMLU DÖNÜŞLER MUTLULUK VERİCİ"

'nin havasının, suyunun ve toprağının kirlenmemesi için çaba harcamak gerektiğini belirten Dr. Bozoğlu, "Şu anda 1 ayları kaldı. 1 ay içerisinde bu yatırımları yapamazlarsa 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle mutlaka bu tesislerin durdurulması gerekiyor. Çevresel yatırımlar tamamlanıncaya kadar da çalıştırılmaması lazım.  Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK), meslek odalarının, kişi ve kurumların bu süreçte verdiği çabalar sonuç verdi. Siyaset alanının bu çabalara olumlu dönüş yapması mutluluk verici. Bundan sonra yapılması gereken şey Türkiye'nin havasının, suyunun, toprağının kirlenmemesi için çaba harcamaktır" dedi.


- İstanbul

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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