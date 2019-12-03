Haberler » Güncel » Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına destek - Haber

Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesini değerlendiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Çok değerli, umut verici ve önemlidir.

03.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:38Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına destek
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesini değerlendiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Çok değerli, umut verici ve önemlidir. Bu anlamda olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto kararını desteklediklerini söyleyerek, kararın önemli ve olumlu olduğunu vurguladı. Dr. Bozoğlu, "Çevre mevzuatına uyum sağlamayan bu tesislerin durması gerekiyor. Çevresel yatırımlarını yapmaları lazım" diye konuştu.

"TESİSLERİN ÇEVRE MEVZUATINA UYMASI LAZIM"

Termik santrallerin tek probleminin filtre sistemleri olmadığını aktaran Dr. Bozoğlu, "Atık sahalarında da tehlikeli atıklar bulunduğunu ve vahşi depolama alanları oluşturduklarını biliyoruz. Yer altı sularımıza, topraklarımıza, tarım alanlarımıza da zarar veren etkiler yaratıyor. Dolayısıyla bu tesislerin tam anlamıyla çevre mevzuatına uyumlu hale getirilmesi hedefinin konması lazım" ifadelerini kullandı.

"OLUMLU DÖNÜŞLER MUTLULUK VERİCİ"

'nin havasının, suyunun ve toprağının kirlenmemesi için çaba harcamak gerektiğini belirten Dr. Bozoğlu, "Şu anda 1 ayları kaldı. 1 ay içerisinde bu yatırımları yapamazlarsa 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle mutlaka bu tesislerin durdurulması gerekiyor. Çevresel yatırımlar tamamlanıncaya kadar da çalıştırılmaması lazım.  Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK), meslek odalarının, kişi ve kurumların bu süreçte verdiği çabalar sonuç verdi. Siyaset alanının bu çabalara olumlu dönüş yapması mutluluk verici. Bundan sonra yapılması gereken şey Türkiye'nin havasının, suyunun, toprağının kirlenmemesi için çaba harcamaktır" dedi.


- İstanbul

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:06 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haber
18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:15:36