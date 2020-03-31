Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya...
Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik.
31.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:11
Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Politika