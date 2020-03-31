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Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya...

Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik.

31.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:11
Çevre Şehircilik Bakanlığı:
Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Politika
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Haberler ›› Politika ››Çevre Şehircilik Bakanlığı: 'Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya... - Haberler

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