Çevre Sorunlarına Teknolojik Çözümler İstanbul'da

Teknolojik gelişmelerin de desteklediği tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler ve artan tüketimin sonuçlarını yine teknoloji ile çözebileceğimizi belirten IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, " Çevre sorunları dünya genelinde öncelik kazanmış durumda. Artık çok sayıda şirket atık yönetimi çözümleri arayışında ve çevre teknolojileri kullanımına çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek ve atık yönetimi ile ilgili en son teknolojileri aynı çatı altında toplayacak 'IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı', çevre teknolojilerinde çözüm arayan ulusal ve uluslararası şirketleri ve kamu yetkililerini bir araya getirerek, milyarlarca dolarlık pazara hitap ediyor" dedi.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan çevre kirliliği ile ilgili yapılan araştırmalara göre dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin yüzde 50'si son 35 yılda meydana geldi. Birçok nedene bağlı gelişen kirliliğe karşı en önemli çözüm çevre teknolojilerinden geçiyor ve çevre teknolojileri büyüme ivmesi en yüksek sektörler arasından gösteriliyor.

Sektörün önemine değinen IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, "Geçmişte sadece devlet politikalarının sürüklediği sektör, özellikle gelişmiş ülkelerde gün geçtikçe gerek vatandaş gerekse kullanıcı olarak bireylerin tercihleri ve yönlendirmeleri ile güç kazanmakta. Kullanılan ham maddeden başlayarak üretim yöntemleri ile devam eden ve atık yönetimi aşamalarını da kapsayan tüm süreç içinde sistemi en az zorlayan ürün ve firmaların kamuoyunda tercih edilme oranı artış göstermekte. Çevre teknolojileri sektörü tüm alt branşları ile geleceğin en önemli sektörleri arasında" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler