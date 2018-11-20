Çevre Tehdidi Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 170 dönüm alan üzerinde Manisalıların sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiği Atatürk Kentpark'ın içinden geçen Safran Çayı, son zamanlarda maruz bırakıldığı kimyasal atık tehlikesini yine yaşadı.
Yağışlı havayı fırsat bilen doğa düşmanları, kimyasalları yine Safran Çayı'na bıraktı ve derenin yüzeyi köpükle kaplandı. Safran Çayı'nın devamında Gediz Nehri'ne döküldüğüne dikkat çeken duyarlı vatandaşlar, derenin taşıdığı kaynağı belirsiz kimyasal atıkların tarımsal sulamaya da ciddi zarar verebileceğine dikkat çektiler.
Mustafa Kemal Atatürk,Manisa