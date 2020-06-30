Çevre temizliği etkinliği

Bingöl'de arasında köylü, muhtar ve üniversite öğrencisinin de yer aldığı grup çevre temizliği yaptı.

30.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:51
Bingöl'de arasında köylü, muhtar ve üniversite öğrencisinin de yer aldığı grup çevre temizliği yaptı.
Bingöl Çevre Derneği (BİNÇEVDER) öncülüğünde Yamaç köyü yolunda buluşan grup, çevre duyarlılığını sağlamak ve temiz bir çevre için çöp topladı.
BİNÇEVDER Başkanı Cuma Karaarslan yaptığı açıklamada, gelecek nesiller için miras olduğunu belirterek, "Doğanın korunması, suyun ve toprağın önemini anlatıp, temizlik yaptık." dedi.
Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu Kulübü öğrencisi Esra Onur da farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını söyledi. Çevre temizliği etkinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl, Güncel, Haber
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