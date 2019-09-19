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Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar

İzmir'de Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

19.09.2019 08:52Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar
İzmir'de Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Etkinlikte kapsamında eldiven giyen öğrenciler, gruplara ayrılarak okulun çevresindeki çöpleri topladı.
Öğrenciler daha sonra konuya ilişkin drama çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmayı organize eden felsefe öğretmeni Nesrin Karaduman, insanların doğayı kirletmemesi ve bu konuda daha özverili davranması gerektiğini belirterek desteklerinden dolayı Okul Müdürü Kenan Kılıç'a teşekkür etti.

Menemen, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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