Çevre temizliğine dikkati çekmek için yürüdüler - ELAZIĞ

Elazığ
Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
personeli, çevre temizliğine dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi. Dünya Çevre Günü
etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda toplanan personel, Elazığ Öğretmenevi'ne kadar yürüdü.
Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ellerinde çöp poşetleriyle, sokaklara atılan sigara izmariti, kağıt parçaları ve pet şişeleri topladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Mustafa Pirinççi, yaptığı açıklamada, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Ülkede çevrenin korunması konusunda güzel projelerin hayata geçirildiğini anlatan Pirinççi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin önemine değindi.
Bu kapsamda "Sıfır Atık Mavi Projesi"nin de başlatıldığını belirten Pirinççi, suların, çevrenin temiz tutulup atıkların toplanması için yürütülen çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.
Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara
da doğal kaynakların özenli ve dikkatli kullanımının önemini vurguladı.
Yürüyüşe katılanlar, etkinlik sonunda vatandaşlara çiçek dağıttı.
Kaynak: AA
Güncel