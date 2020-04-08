Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "224 bin çiftçimizin yanındayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya 'nın tarımın ve tarıma dayalı sanayinin başkenti olduğunu belirterek, "224 bin çiftçimizin yanındayız, destekçisiyiz. Tarım Bakanlığımızla da uyum içerisinde süreçlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Konya Tarım Orman Sektörü Telekonferans Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlı şekilde projelerini devam ettirdiklerini belirten Kurum, 2 milyardan 25 milyar liraya çıkarılmış tarımsal üretim değerleriyle Konya'nın hem tarımın hem de tarıma dayalı sanayinin başkenti olduğunu söyledi.

Konya'nın şeker pancarı, mısırı, buğdayı, elması, üzümü, kirazı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığıyla fark yaratan bir merkez olduğunu dile getiren Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 224 bin çiftçimizin yanındayız, destekçisiyiz. Tarım Bakanlığımızla da uyum içerisinde süreçlerimizi yürütüyoruz." dedi.

"2 bin 500 çiftçiye 52 milyon metrekare arazi kiralandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 2018 yılında Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması sürecini hayata geçirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ecrimisil bedelin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama imkanını çiftçimize sunduk. O günden bugüne yaklaşık 50 bin çiftçimizle yaklaşık 571 milyon metrekare alan üzerindeki kira sözleşmelerini tamamladık. Konya'mızda 2 bin 500 çiftçimize yaklaşık 52 milyon metrekare araziyi kiraladık. Bu da Türkiye'deki arazinin yaklaşık yüzde 10'u demek. Bu anlamda tarım şehri Konya'mız için önemli bir adımı yine Tarım ve Orman Bakanlığımızla atmış olduk."

Konya'da yaklaşık 7 bin çiftçiye 5 bin 500 taşınmazın satışını da tamamladıklarını söyleyen Kurum, "Girişimcilerimize tıbbi, aramotik ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi için 14 milyon metrekare araziyi kiraladık ve bu kiralamaların çok önemli bir oranı, yüzde 87'si kadın ve gençlerimizden oluşuyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında çiftçilerimizin nisan, mayıs ve hazirana ait taksitlerini Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde 6 ay süreyle öteledik. 50 bin çiftçimizin elini rahatlatan bu imkanı sunmuş olduk." diye konuştu.

"Konya, iklim değişikliğinden ciddi oranda etkileniyor"

İç Anadolu Bölgesi'nin eylem planını en kısa zamanda tamamlayacaklarını vurgulayan Kurum, Konya'nın iklim değişikliğinden ciddi oranda etkilendiğine dikkati çekti.

Bakan Kurum, Meke Gölü'nün tamamen kuruma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Maalesef bölgede obruklar meydana geliyor. Yapılan araştırmalarda Konya ve Karaman bölgesinin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında yer aldığı belirlendi. Bilim adamları karaçam ve göknar ormanlarının korunması için de çalışmaların yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılması gereken adımları atacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile birçok ortak projeyi yürüttüklerini anlatan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın imzaladığı protokol çerçevesinde farklı illerdeki 25 sulama projesini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair her türlü istişareyi, dayanışmayı ortaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Konya'yı her alanda geleceğe taşıyacak projelere imza atmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA