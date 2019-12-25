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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından hasar gören binalarda Valilik koordinesinde ekiplerin tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede vatandaşların yaralarını saracaklarını belirtti.

25.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından hasar gören binalarda Valilik koordinesinde ekiplerin tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede vatandaşların yaralarını saracaklarını belirtti.
Kurum, Adana'da iki günden bu yana etkili olan sağanak sonucu meydana gelenlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Adana'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından hasar gören binalarda Valiliğimiz koordinesinde bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürmektedir. En kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Murat Kurum, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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