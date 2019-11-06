Haberler » Güncel » Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ağrı'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ağrı'da

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım temaslar ve incelemeler de bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

06.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:12 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ağrı'da
Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım temaslar ve incelemeler de bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Ağrı ziyaretinde İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, çeşitli bakan yardımcıları ve genel müdür yardımcıları eşlik etti.

Ağrı'da çalışmaları süren projeleri inceleyen Bakan Kurum, beraberindeki heyet ile birlikle 100.Yıl Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ve Murat Nehri'ni gezdikten sonra ıslah çalışmaları süren Taşlıçay Deresini denetledi. Buradaki incelemelerinin ardından Millet Bahçesi'ni gezen Kurum, ardından Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak Fırat TOKİ'leri 2. etabı yapımına 2020 yılında başlanacağını söyledi.

Kent meydanı inşaat alanı ve diş hastanesi inşaat alanını da inceleyen Bakan Kurum, Ağrı belediyesi tarafından şehirde tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına hayata geçirilecek proje kapsamında Baloluk köyünde modern ahırların yapılacağı alanı inceleye yapılması planlanan ahırlar bölgesinde inceleme yaptı.

Bakan Kurum yaptığı incelemelerin ardından özel bir otelde düzenlenen brifing toplantısına katıldı. Burada Ağrı Valisi ve Belediye Başkanından brifing alan Bakan Kurum, daha sonra Gençlik Merkezinde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle yemekli bir toplantı düzenledi. Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum'un buradaki toplantısının ardından uçağı ile tekrar Ankara'ya dönmesi bekleniyor. - AĞRI

Murat Kurum, Hani, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
02:24   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU-2
02:24   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu-2
02:23   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:41:45