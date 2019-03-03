Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla Ankara Kahramankazan'da kahvaltıda bir araya geldi.

Kurum burada yaptığı açıklamada Erdoğan'ın belediyelerle ilgili talimatını açıkladı.

"7 GÜN 24 SAAT USULÜNE GEÇECEĞİZ"

Bakan Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Kaynak: AA