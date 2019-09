Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'a denetime gidecek

NEW Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapıları denetlemek için hafta sonu Bodrum 'a gideceğini duyurdu.Kurum, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Bodrum, Çeşme, Dalyan, Fethiye gibi turistik ve tarihi güzellikleri korunmak gerektiğine vurgu yapan Kurum, imar kirliliğinin hem çevreye hem de doğaya zarar verdiğini söyledi.Yaklaşık 1 ay önce Bodrum'a giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda doğal güzelliklere zarar veren yapılar ile imar planı ve ruhsata aykırı projeleri tespit ettiklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:"Şu an yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm tespit ettik. Bu bağımsız bölümlerin tespitine müteakip de ilgililerine imara ve ruhsata aykırı kaçaklarını düzeltmeleri için 1 ay süre vermiştik. 1 ay süremiz hafta sonu itibarıyla doluyor. Biz de hafta sonu gidip, yıkıma başlayanların yerinde tespitlerini, başlamayanlarla ilgili de fiilen yıkıma bakanlıkça hafta sonu gideceğimizi buradan vatandaşlarımıza bildirmiş olalım. Hafta sonu inşallah o bildirdiğimiz inşaatlara ilişkin yıkım işlemlerini de hızlı bir şekilde yürüteceğiz ve imara aykırılıkları da en kısa zamanda gidermiş olacağız."